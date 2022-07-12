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В ВГА Запорожской области заявили о продолжении поставок электроэнергии Украине

ВГА Запорожской области: ЗАЭС не отключит Украину от энергии до перехода ею красных линий
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Запорожская область не планирует отключать Украину от электроэнергии, если она не перейдет красные линии. Об этом во вторник, 12 июля, глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий.

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«Мы не можем вмешиваться в работу станции, так как она работает под контролем МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии. — Ред.) <...> Пока она работает стабильно, мы ее не трогаем. Если только Украина будет переходить в вопросе поставок электричества некоторые красные линии, я думаю, что «Росатом» будет вмешиваться в этот процесс», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Балицкий подчеркнул, что ЗАЭС поставляет на Украину электроэнергии примерно на $1 млн в день.

5 июля Балицкий заявил, что кроме ЗАЭС в области работает более 100 единиц объектов ветроэнергетики, тепловая станция, а потребление на освобожденной территории Запорожской области намного ниже, чем общий объем вырабатываемой электроэнергии. По его словам, на данный момент Запорожская АЭС вынужденно продолжает поставки электричества на Украину из-за его переизбытка.

1 июля член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что ЗАЭС в Энергодаре в настоящее время находится под защитой российских военнослужащих. Он отметил, что ситуация на объекте спокойная, работают два энергоблока, уровень радиации фиксируется в пределах нормативных показателей.

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