Швеция признала решающую роль ядерного оружия в НАТО

Швеция признала «решающую роль ядерного оружия» в рамках подхода НАТО к безопасности. Письмо с соответствующим заявлением главы МИДа страны Анн Линде генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу опубликовано SVT 12 июля.

«Швеция намерена в полной мере участвовать в процессе планирования военной структуры НАТО и коллективной обороны, а также готова развернуть силы и средства для всех миссий Североатлантического союза», — говорится в тексте письма.

Днем ранее сообщалось, что Шведская антивоенная организация Svenska Freds считает в альянс ядерным. При этом, вступая в НАТО, Швеция не становится ядерной державой, но полагается на ядерное оружие в обеспечении своей безопасности, что означает угрозу массового уничтожения гражданского населения.

5 июля министры иностранных дел Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде, а также послы 30 стран — членов Североатлантического альянса подписали протоколы о вступлении этих двух государств в НАТО. Накануне они завершили переговоры о присоединении к военному блоку всего за один раунд.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил «Известиям», что в случае возникновения того или иного конфликта Швеция и Финляндия будут втянуты в него и наблюдать «со стороны» у этих стран больше не будет возможности. Помимо этого, парламентарий добавил, что размещение в этих государствах инфраструктуры НАТО, если оно последует, также поспособствует напряженности и нестабильности.

Заявки на вступление в Североатлантический альянс Финляндией и Швецией были поданы 18 мая. В МИД России критически отреагировал на это стремление, отметив, что таким образом безопасность этих стран обеспечена не будет. Президент России Владимир Путин отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер.