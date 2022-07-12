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В Совбезе РФ назвали ослабление евро последствием антироссийских санкций

Медведев: ослабление евро стало итогом непродуманных санкций Запада
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Текущие курсы доллара и евро стали подтверждением «крайне непродуманного» характера санкций в отношении России, которые вредят самому Евросоюзу (ЕС). Об этом во вторник, 12 июля, зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

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«Сначала еэсовцы выстрелили себе в голову из санкционного пистолета. Теперь пожинают горькие плоды спада производства, закритической продуктовой инфляции <...> В глобальном плане это подтверждение крайне непродуманного характера санкций в отношении России. Санкции не работают. Санкции вредны самим европейцам. Евро слабеет», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Он добавил, что лучшей защитой от ослабления евро станет переход на новые способы оплаты в торговле с дружественными странами. В частности, использование национальных валют — рубля, юаня, рупии и других. Кроме того, напомнил Медведев, странами БРИКС обсуждается создание собственной резервной валюты.

Ранее во вторник сообщалось, что впервые за 20 лет курс евро на международном рынке сравнялся с курсом доллара США. В 10:20 мск в ходе торгов на Московской бирже валюты торговались в районе 59,3 рубля. В моменте доллар был дороже.

Директор ИНП РАН Александр Широв в беседе с «Известиями» отметил, что одинаковый курс доллара и евро не должен вызывать беспокойства. При этом, как подчеркнул в этот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, излишнее усиление рубля является темой особого внимания кабинета министров и Центробанка.

В июне первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов сообщил, что Россия работает над возвращением рубля к оптимальным уровням, 70–80 рублей за доллар.

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