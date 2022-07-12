Шведского политика приговорили к 16 годам за убийство и расчленение друга

Бывший член правящей социал-демократической (СД) партии Швеции Андерс Эберхардт приговорен к 16 годам лишения свободы за убийство и расчленение друга. Об этом 12 июля сообщила газета Aftonbladet.

«Бывшего политика СД Андерса Эберхардта подозревали в том, что он застрелил и расчленил своего 59-летнего друга. Затем он выбросил части тела в разных местах Стокгольма», — пишет издание.

Во время судебного процесса Эберхардт заявил, что выстрелил в друга по неосторожности.

Ранее в этот день стало известно, что на Украине задержали адвоката, участника ток-шоу о свадьбах по подозрению в убийстве и расчленении сожительницы. Как сообщили в Нацполиции Киевской области, руки и ноги женщины подозреваемый сложил в дорожную сумку и выбросил в пруд. Погибшую удалось опознать по брендовому платью.

По данным ведомства, между парой произошла ссора, во время которой мужчина задушил 39-летнюю женщину, после чего расчленил тело и по частям вынес из дома. Во время обыска в холодильнике подозреваемого были найдены язык, почка, сердце погибшей. Мужчине предъявили обвинение в убийстве.