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Эксперт назвала два ключевых фактора распространения оспы обезьян в мире

Эксперт Сафонова назвала два ключевых фактора распространения оспы обезьян в мире
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Фото: REUTERS/Gavino Garay
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Первый случай оспы обезьян в мире был зафиксирован более 50 лет назад, после чего инфекция регистрировалась регулярно. При этом в текущей вспышке роль сыграли два ключевых фактора, рассказала «Известиям» директор по продуктовой политике «ЛабКввест» Анна Сафонова.

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«Обезьянья оспа существовала давно, встречалась в Африке, первый случай зафиксирован более 50 лет назад и далее — неоднократно. Болезнь никуда не исчезала. Но сейчас, когда она появилась в европейских странах, где стали говорить о ней как о пандемии. Опасность ее распространения выше, чем 10 лет назад, но сложно сказать, критическая это опасность или нет», — отметила эксперт.

По ее словам, в Африке это заболевание было много десятилетий, но количество случаев росло с каждым годом. Так, среди населения падала иммунная прослойка привитых от натуральной оспы, тогда как вакцина обеспечивала довольно приличную защиту от обезьяньей оспы. И каждый год понемногу росло количество случаев обезьяньей оспы и число случаев передачи от человека к человеку росло. Это первый фактор, заявила Сафонова.

«Второй фактор — попадание вируса в очень специфическую среду мужчин-гомосексуалистов, в которой очень высокая частота контактов и высокая частота плотных контактов. Среда для вируса — очень необычная, но идеальная», — сказала она.

В то же время специалист усомнилась в возможности эффективного распространения вируса в средней популяции.

«Конечно, рано или поздно он выплеснется, будут цепочки передачи — у нас всех есть печальный пример ВИЧ, который сначала был проблемой наркоманов и гомосексуалистов, а потом стал общей проблемой. Здесь ситуация более спокойная», — считает Сафонова.

12 июля Роспотребнадзор объявил о первом случае оспы обезьян в России. По данным ведомства, инфекция выявлена у пациента в Санкт-Петербурге, его состояние удовлетворительное. Ему оказывается вся необходимая помощь, угрозы жизни нет.

В тот же день академик РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов рассказал, что защищенный секс значительно снижает возможность передачи оспы обезьян.

Как отметила заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава России Елена Малинникова, вирус оспы обезьян вряд ли будет быстро распространяться по России, однако профилактические мероприятия должны быть.

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