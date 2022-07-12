В Германии посоветовали сократить мытье рук для экономии энергии

Глава немецкой региональной газовой компании GASAG Георг Фридрихс дал советы по экономии энергии в связи с газовым кризисом в стране. Об этом он рассказал 11 июля в интервью Berliner Zeitung.

«В первую очередь дело скорее в том, чтобы сократить время пребывания в душе, потому что почти 20% тепла расходуется для горячей воды, поэтому прием душа, ополаскивание и мытье рук лучше сократить», — рассказал Фридрихс.

Так он прокомментировал совет вице-канцлера ФРГ Роберта Хабека использовать водосберегающие насадки для душа.

Фридрихс также призвал снизить температуру в помещениях насколько, насколько это возможно, а в случае дискомфорта носить больше теплой одежды.

«Большая просьба к нашим клиентам в Берлине и Бранденбурге сделать как можно больше. Однако комфортные температуры могут сильно отличаться. Пожилому или больному человеку дома может понадобиться на два градуса больше, чем тому, кто молод и здоров и может пережить зиму с двумя свитерами и небольшим пробежками по лестнице», — добавил менеджер.

Он отметил, что понижение температуры на один градус поможет сэкономить до 7% энергопотребления.

12 июля президент торгово-промышленной палаты Германии Петер Адриан предложил в качестве меры по экономии энергии сократить температуру на складах и в офисных помещениях. При этом он допустил, что сотрудникам придется одеваться теплее.

Немецкая компания Nord Stream AG сообщала, что поставки по «Северному потоку – 1» прекращены с 7:00 мск понедельника, 11 июля. Отмечалось, что работа приостановлена с целью организации профилактических работ, где будут тестироваться механические компоненты и системы автоматизации.

При этом отраслевые эксперты рассказали «Известиям», что остановка поставок газа по «Северному потоку – 1» для его планового ремонта с 11 по 21 июля может вызвать рост цен сырья на рынке ЕС, несмотря на возвращение из Канады турбины Siemens.

9 июля канадский министр природных ресурсов Джонатан Уилкинсон подтвердил, что Канада вернет Германии отремонтированную турбину, необходимую для обслуживания газопровода.

Газоперекачивающие агрегаты Siemens находятся на техническом обслуживании в Канаде. Компания не могла вернуть их обратно из-за антироссийских санкций. Из-за отсутствия агрегатов российский «Газпром» сократил поставки газа в Германию до 40% от мощностей газопровода.