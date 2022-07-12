Читатели The Times высмеяли призывы политиков сократить потребление энергии

Читатели газеты The Times высмеяли призывы немецкого правительства сократить потребление энергии в связи с остановкой газопровода «Северный поток».

В конце прошлой недели издание опубликовало материал, в котором говорилось об опасениях участников европейского рынка, что дефицит газа в регионе усугубится. На этом фоне власти Германии призвали жителей страны «внести свою лепту» и добровольно сократить потребление энергии.

В ответ на этот призыв журналисты задались вопросами, «придется ли немцам этой зимой принимать ванну с друзьями» или «сократить утренний душ до менее пяти минут», последовав примеру вице-канцлера Германии Роберта Хабека.

Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях.

«У меня утренний душ занимает всего четыре минуты. Так что германскому вице-канцлеру есть еще над чем работать», — отреагировал читатель газеты Mrs Meldrew. Он посоветовал дополнить призыв Хабека и полностью исключить из повседневной жизни горячую воду и мыло.

«А этот премудрый Хабек, который практически не бывает дома, подумал о матерях с маленькими детьми, которые почти весь день как раз-то и сидят по домам? И знаете, как ни странно, им нужно тепло», — написал Bluestocking2.

«Путин может сломать для нас Евросоюз. Когда немецкая экономика рухнет вместе с ЕС и евро, у нас не будет ни одного сожалеющего об этом человека», — добавил Richard Strickland.

Пользователь Joseph G в свою очередь упрекнул европейские правительства во лжи. Он отметил, что европейцам часто говорили о российской экономике, которая «по размеру не больше итальянской или испанской». Однако Европа оказалась отчаянно зависящей от российского газа и нефти, а половина Африки — от российских зерновых, указал он.

Ключевой газопровод «Северный поток» из России в Европу приостановил работу с 11 по 21 июля. Отмечалось, что работа приостановлена с целью организации профилактических работ, где будут тестироваться механические компоненты и системы автоматизации. Работы были запланированы заранее и согласованы с партнерами по транспортировке. В Москве отмечали что здесь нет никакой политической подоплеки.

При этом отраслевые эксперты рассказали «Известиям», что остановка поставок газа по «Северному потоку – 1» для его планового ремонта может вызвать рост цен сырья на рынке ЕС, несмотря на возвращение из Канады турбины Siemens.