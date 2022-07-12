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Российская ПВО сбила украинский дрон-камикадзе в Энергодаре в Запорожской области

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Силы противовоздушной обороны (ПВО) ВС РФ сбили дрон-камикадзе в Энергодаре Запорожской области, сообщил представитель военно-гражданской администрации (ВГА) города во вторник, 12 июля.

Удары ВСУ по Энергодару и АЭС подвергают опасности всю Европу. Онлайн спецоперации 12 июля
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Он подчеркнул, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) хотели использовать устройство повторно в этот день.

«Он уничтожен ПВО Вооруженных сил РФ», — приводит слова источника «РИА Новости».

О попытке Вооруженных сил Украины использовать беспилотный летательный аппарат, чтобы нанести удар по жилому массиву Энергодара, информация появилась ранее 12 июля.

Также во вторник стало известно о том, что военнослужащие Украины скинули две мины калибром 120 мм на здание возле Запорожской АЭС. Повредилась кровля с остеклением. Никто не пострадал.

Член главного совета ВГА Запорожья Владимир Рогов сказал, что представители армии Украины получили жесткий отпор во время наступления на Запорожскую области.

Часть Запорожья войскам РФ удалось освободить во время специальной военной операции, о начале которой Россия объявила 24 февраля. В Москве объяснили, что ее задачами являются демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых нужна для обеспечения безопасности Российской Федерации.

Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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