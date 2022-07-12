Названо условие пуска «Северного потока» на полную мощность

Газопровод «Северный поток» на полную мощность можно запустить к осени, если Канада и дальше будет ремонтировать турбины трубопровода. Об этом 12 июля заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.

По его словам, турбины для газопровода производили в Канаде, ремонтом всегда занимались там же. Сейчас главным вопросом остается готовность Оттавы работать в этом направлении в будущем.

Москва не хочет выводить трубопровод на полную мощности из-за устаревшего оборудования и «угрозы взрыва», объяснил он.

«Если они готовы постоянно сотрудничать, туда повезут следующие турбины, они их починят, то в итоге «Северный поток» выйдет на полную мощность в сентябре-октябре», — цитирует Юшкова «360».

«Северный поток – 2» остается другим вариантом для обеспечения Европы газом. Он готов к работе. Также Европа может надавить на Украину для прокачки большего объема топлива или на Польшу, из-за которой остановились поставки по газопроводу Ямал – Европа.

Компания Nord Stream AG сообщала, что поставки по «Северному потоку – 1» прекращены с 7:00 мск понедельника, 11 июля. Отмечалось, что работа приостановлена с целью организации профилактических работ, где будут тестироваться механические компоненты и системы автоматизации.

При этом отраслевые эксперты рассказали «Известиям», что остановка поставок газа по «Северному потоку – 1» для его планового ремонта с 11 по 21 июля может вызвать рост цен сырья на рынке ЕС, несмотря на возвращение из Канады турбины Siemens.

9 июля канадский министр природных ресурсов Джонатан Уилкинсон подтвердил, что Канада вернет Германии отремонтированную турбину, необходимую для обслуживания газопровода.

Газоперекачивающие агрегаты Siemens находятся на техническом обслуживании в Канаде. Компания не могла вернуть их обратно из-за антироссийских санкций. Из-за отсутствия агрегатов российский «Газпром» сократил поставки газа в Германию до 40% от мощностей газопровода.