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Число пострадавших при ударе ВСУ по Новой Каховке возросло до 90

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Число пострадавших при ударе со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Новой Каховке возросло до 90 человек. Об этом во вторник, 12 июля, заявили в военно-гражданской администрации (ВГА).

Удары ВСУ по Энергодару и АЭС подвергают опасности всю Европу. Онлайн спецоперации 12 июля
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«Обратившихся за медпомощью — 90 человек, получивших ранения разной степени», — сообщили ТАСС в администрации.

Вечером 11 июня ВСУ обстреляли Новую Каховку из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. По последним данным, число погибших при ударе по городу увеличилось до семи человек. В домах и под завалами в Новой Каховке остаются заблокированными сотни людей. Шестерых детей удалось извлечь живыми, семь человек пропали без вести.

Семьи погибших получат компенсацию в размере 2 млн рублей, пострадавшие — по 400 тыс. рублей.

В результате обстрела повреждены сотни домов и десятки объектов инфраструктуры, также повреждены больница, рынок и жилые дома. При ударе серьезно пострадал склад с гуманитарной помощью.

Граничащая с Крымом Херсонская область полностью перешла под контроль российских военных в середине марта в ходе спецоперации России по защите Донбасса. В конце мая сообщалось, что область хочет войти в состав Российской Федерации и свое будущее видит в составе России.

В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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