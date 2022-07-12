Число пострадавших при ударе ВСУ по Новой Каховке возросло до 90
Число пострадавших при ударе со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Новой Каховке возросло до 90 человек. Об этом во вторник, 12 июля, заявили в военно-гражданской администрации (ВГА).
«Обратившихся за медпомощью — 90 человек, получивших ранения разной степени», — сообщили ТАСС в администрации.
Вечером 11 июня ВСУ обстреляли Новую Каховку из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. По последним данным, число погибших при ударе по городу увеличилось до семи человек. В домах и под завалами в Новой Каховке остаются заблокированными сотни людей. Шестерых детей удалось извлечь живыми, семь человек пропали без вести.
Семьи погибших получат компенсацию в размере 2 млн рублей, пострадавшие — по 400 тыс. рублей.
В результате обстрела повреждены сотни домов и десятки объектов инфраструктуры, также повреждены больница, рынок и жилые дома. При ударе серьезно пострадал склад с гуманитарной помощью.
Граничащая с Крымом Херсонская область полностью перешла под контроль российских военных в середине марта в ходе спецоперации России по защите Донбасса. В конце мая сообщалось, что область хочет войти в состав Российской Федерации и свое будущее видит в составе России.
В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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