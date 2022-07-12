Звезду ток-шоу задержали на Украине по делу о расчленении сожительницы
На Украине задержали адвоката, участника ток-шоу о свадьбах по подозрению в убийстве и расчленении своей сожительницы. Об этом во вторник, 12 июля, сообщили в Нацполиции Киевской области.
«Успешный адвокат, участник ток-шоу о женитьбе порезал любимую на куски и по ночам развозил остатки по помойкам Обуховского района», — говорится в сообщении Нацполиции Киевской области в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).
В сообщении уточняется, что руки и ноги девушки подозреваемый сложил в дорожную сумку и выбросил в пруд.
Погибшую удалось опознать по брендовому платью.
По данным ведомства, между парой произошла ссора, во время которой подозреваемый задушил свою 39-летнюю сожительницу, после чего расчленил тело и по частям вынес из дома.
Подчеркивается, что во время обыска в холодильнике подозреваемого найдены язык, почка, сердце погибшей.
Ему уже предъявили обвинение в убийстве.
31 мая в Тверской области следователи возбудили уголовное дело об убийстве в отношении 25-летней женщины. Ее подозревают в убийстве собственного ребенка «на почве внезапно возникших неприязненных отношений, вызванных громким плачем».