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Пик количества школьников придется на 2025 год в Липецке

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В Липецке прогнозируют рост количества школьников до 2025 года. Об этом сообщила председатель департамента образования города Светлана Бедрова.

За последние десять лет число школьников в Липецке выросло на 33,8%. В школах обучаются больше 59,5 тыс. человек. При этом учреждения рассчитаны на прием почти 45,6 тыс. детей. Средняя загруженность школ составляет 130%. В отдельных учреждениях загрузка составляет 150–220%. Пик численности школьников ожидается в 2025 году, количество учащихся вырастет еще на 8–9% и достигнет 64,3 тыс. человек. Бедрова отметила, что в 2026 году рост числа школьников остановится из-за демографических проблем.

По данным GOROD48, рождаемость в городе снижается с 2017 года. В Липецке больше нет очереди в детские сады для детей до трех лет. Тем не менее загруженность яслей и детских садов остается на уровне 122%. Мэрия планирует в ближайшие полтора года построить еще два детских сада в микрорайонах «Университетский» и «Звездный».

В мэрии ожидают, что в 2023-2024 годы по федеральной концессии завершится строительство школы в микрорайоне «Звездный» на 1,5 тыс. мест. Кроме того, требуются школы на Соколе и в микрорайонах «Университетский», «Европейский» и «Елецкий».

Согласно прогнозам, к 2028 году численность школьников составит 59,2 тыс. человек.

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