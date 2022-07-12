Новак назвал противоречащим здравому смыслу решение по заморозке СП-2

Планомерный отказ стран Европы от газа из России вызывает удивление, а решения, схожие с заморозкой «Северного потока – 2», принимаются вопреки здравому смыслу. Об этом написал вице-премьер РФ Александр Новак в статье для журнала «Энергетическая политика», опубликованной 12 июля.

«Вызывает удивление, что страны Европы последовательно принимают решения по планомерному отказу от российского газа, на который до недавнего времени приходилось порядка 45% импорта. В частности, по политическим причинам по инициативе европейской стороны заморожен газопровод «Северный поток – 2» мощностью 55 млрд куб. м газа в год», — написал он.

По мнению Новака, такие решения противоречат интересам экономики и граждан Европы.

Вице-премьер добавил, что российские сухопутные газотранспортные мощности СП-2 теперь будут использоваться для развития газоснабжения регионов Северо-Запада России, где показатели сетевой газификации (57,3%) пока отстают от среднероссийских.

Ранее в этот день ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что СП-2 уже окупился даже в состоянии простоя из-за роста цен на газ на фоне паники на рынке.

5 июля глава комитета бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст призвал начать переговоры по запуску газопровода. Депутат также призвал пересмотреть энергетические санкции против РФ, так как они не приносят должного результата.

В середине июня руководитель «Газпрома» Алексей Миллер отметил, что «Северный поток – 2» с технической точки зрения полностью готов для транспортировки газа в Европу, однако «находится под давлением».

В апреле президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает. По словам президента РФ, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.

В марте директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский отметил, что отказ Запада от СП-2 привел к стремительному росту цен на газ на европейском рынке. Он также подчеркнул, что ввод в эксплуатацию газопровода «отвечал бы интересам как России, так и Европы».

22 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что минэкономики страны получило распоряжение остановить сертификацию газопровода «Северный поток – 2» на фоне признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик.

«Северный поток – 2» — экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море. Его укладка в море началась в 2018 году, строительство закончилось в 2021 году.