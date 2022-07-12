Диетолог назвал вредные для завтрака продукты

Врач-диетолог Евгений Арзамасцев рассказал, какие продукты следует исключить из состава завтрака. Его слова 12 июля приводит «Москва 24».

«Самыми вредными стоит назвать продукты, которые достаточно сложно перевариваются и очень тяжелые. Это любое жирное мясо, свинина, даже жирная говядина. Их лучше не использовать», — рассказал эксперт.

Он также посоветовал не есть сложнокомпонентные блюда, такие как макароны с грибами, сыром и маслом, а также содержащие сало или избыточное количество жиров.

«Это очень тяжело переваривается и дает достаточно большую нагрузку на желудочно-кишечный тракт. Помимо лишних килокалорий, это даст еще и тяжесть в течение дня», — добавил Арзамасцев.

Не будет пользы также в популярной на завтрак яичнице, если она пережарена.

Употреблять же стоит долговаримые крупы, такие как гречка или геркулес, творог или омлет из двух-трех яиц.

«Белок — достаточно легкоусваяемый продукт, не требующий серьезной работы желудочно-кишечного тракта в отличие от мяса. Потребление белковых продуктов утром не будет давать чувства тяжести», — отметил Арзамасцев.

8 июля врач-эндокринолог Софья Цатурян посоветовала женщинам есть на завтрак гречку, перловку, бурый, серый или коричневый рис для сохранения здоровья.

6 июля врач-диетолог Зухра Павлова назвала ошибкой употребление апельсинового сока каждое утро на завтрак. По ее словам, так организм получает большую дозу фруктозы, которая после расщепление быстро приведет к чувству голода.