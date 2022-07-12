В МВД Крыма не подтвердили наличие символов Z у участников драки в Судаке

Полиция Крыма не подтвердила информацию о наличии какой-либо символики на участниках драки в Судаке, указывающей на принадлежность к Вооруженным силам РФ. Об этом сообщили 12 июля в пресс-службе МВД по республике.

Накануне советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков рассказал, что в Судаке неизвестные избили военнослужащего за одежду с буквой Z. Также нападавшие выкрикивали проукраинские лозунги. Позднее Крючков рассказал о задержании подозреваемых в нападении. По данным «Известий», ими оказались футболисты местных клубов.

«В ОМВД России по г. Судаку заявления и сообщения по данному факту не поступали. В ходе проверки достоверности опубликованной информации, установлены и опрошены все участники произошедшего. Никаких опознавательных знаков на одежде, позволяющих определить принадлежность кого-либо из участников инцидента к военнослужащим, не имелось», — говорится в сообщении.

Там добавили, что в настоящее время правоохранительными органами проводится процессуальная проверка, по результатам которой будет принято решение в установленном законом порядке.При этом в пресс-службе МВД по Крыму не уточнили причины конфликта и его участников.

Буквы Z и V стали символами спецоперации по защите мирного населения Донбасса, которая началась 24 февраля.