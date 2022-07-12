«Известия» показали последствия обстрела Горловки боевиками Украины

«Известия» засняли 12 июля последствия удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по жилым домам в Горловке.

На записи видны повреждения жилых домов, магазина, детского сада и машин в результате нападения военных Украины.

Один из снарядов пробил крышу жилого дома. Также пострадали несколько автомобилей.

Ранее во вторник мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что снаряд Вооруженных сил Украины попал в кровлю детского сада. Также он отметил, что здание горело.

8 июля мирный житель поселка Пантелеймоновка в пригороде Горловки погиб в результате обстрела со стороны украинских военных. Как отметил Приходько, в поселке также были зафиксированы разрывы снарядов около школы.

В тот же день в аппарате уполномоченного по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарьи Морозовой сообщили, что за весь период украинской агрессии общее число погибших превысило 8,1 тыс., среди которых 116 детей.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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