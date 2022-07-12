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Мишустин заявил о важности мер поддержки отраслей экономики в условиях санкций
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Мишустин заявил о важности мер поддержки отраслей экономики в условиях санкций

Мишустин: нужно точечно донастраивать меры поддержки отраслей экономики в РФ в условиях санкций
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Фото: Global Look Press/Russian State Duma Press Service
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Нужно точечно донастраивать меры поддержки отраслей экономики в РФ в условиях санкций. Об этом во вторник, 12 июля, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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«Ситуация по отраслям крайне неравномерная. Нужно внимательно следить за текущей динамикой и при необходимости точечно донастраивать меры поддержки, помогать бизнесу в регионах сохранять занятость, продолжать реализацию начатых инвестиционных программ, как и [помогать] с запуском новых проектов», — сказал он на стратегической сессии по направлению «Промышленность».

6 июля агентство Bloomberg сообщило, что Россия столкнется с гораздо меньшим экономическим спадом, чем прогнозировали мировые аналитики. Во многом этому способствует рост добычи нефти, ослабивший санкционное давление западных стран.

17 июня президент России Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022) заявил, что все вводимые против России санкции являются безумными и бездумными. Их единственной целью является взять нахрапом и с наскока смять экономику РФ, однако этого не получилось.

До этого, 23 мая, российский лидер отметил, что все вводимые западными странами санкции не оказывают на российскую экономику желаемого эффекта. Напротив, она выдерживает все удары достойно, подчеркнул он.

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