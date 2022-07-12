Союзные силы России и ДНР лишили ВСУ шанса на контратаку на донецком направлении
Союзные силы России и Донецкой Народной Республики (ДНР) лишили украинских боевиков возможности контратаковать на донецком направлении. Об этом сообщил 12 июля журналистам представитель Народной милиции республики.
«В настоящее время ситуация на донецком направлении остается под контролем союзных сил. Ежедневно артиллерийские подразделения ведут подавление огневой активности противника. Подразделения украинских боевиков полностью лишены возможности контратаки», — рассказал представитель ведомства.
Днем ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что союзные силы Донецкой и Луганской народных республик при поддержке Вооруженных сил РФ контролируют 243 населенных пункта на территории ДНР.
9 июля союзные силы выбили украинских боевиков из укрепрайона под Северском в ДНР, а также освободили село Григорьевка.
8 июля корреспондент телеканала «Известия» Денис Кулага рассказал, что военнослужащие Народной милиции ДНР уничтожают позиции украинских боевиков на артемовском направлении и отодвигают линию фронта в сторону Бахмута.
24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.
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