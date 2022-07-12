В Госсовете изменили должность Минниханова с президента на главу Татарстана

Должность Рустама Минниханова в Государственном совете России переименована с «президента» на «главу» Республики Татарстан.

Соответствующий указ президента России Владимира Путина был опубликован 12 июля.

Согласно документу, должности также переименованы у губернатора Липецкой области Игоря Артамонова, губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, главы Республики Хакасии Валентина Коновалова и главы Республики Алтай Олега Хорохордина.

В 2021 году был принят закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», по которому в названии должности главы субъекта РФ не может использоваться слово «президент».

Татарстан стал единственным регионом, который не одобрил этот закон. 27 декабря 2021 года Минниханов заявил, что республика будет исполнять новые правила.

В итоге был установлен переходный период до 1 января 2023 года, в течение которого название должности будет переименовано на «глава Республики Татарстан».