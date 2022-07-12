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Великобритания осудила Би-би-си за материал о военных преступлениях в Афганистане

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Фото: REUTERS/Steve Lewis
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Министерство обороны Великобритании выдвинуло обвинение телерадиовещательной корпорации Би-би-си (сайт заблокирован в России по решению Роскомнадзора за распространение фейков) за ее планы выпустить материал-расследование о военных преступлениях британских военных в Афганистане. В заявлении, опубликованном в Twitter 12 июля, отмечается, что тем самым телеканал якобы подвергает жизни военных опасности.

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«Ни одно из расследований (военной полиции. — Ред.) не нашло достаточных доказательств для судебного расследования. Намеки на обратное безответственны, неверны и подвергают опасности наш храбрый личный состав ВС как на местах, так и в плане репутации», — сказано в заявлении пресс-службы.

Представитель телеканала назвал программу пиком четырехлетнего расследования и отметил, что в ней присутствуют обновленная информация, а также показания свидетелей, пишет британская газета The Times.

Би-би-си занимается расследованием серии рейдов, в результате которых безоружные люди были убиты солдатами Спецназа Особой воздушной службы (SAS) Британии.

«Британские силы спецназначения убили сотни людей в ходе ночных рейдов в Афганистане. SAS утверждает, что они были повстанцами, которые представляли непосредственную угрозу. Но не были ли некоторые из этих случаев казнями?» — подчеркивается в анонсе к выпуску программы под названием «Разоблачение отрядов смерти SAS: британское военное преступление?».

В апреле The American Conservative указал, что «имперские» США критикуют Россию и Китай, но замалчивают свои грехи. В частности, журналисты припомнили Вашингтону его деятельность в Афганистане.

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