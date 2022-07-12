Аналитик заявил, что «Северный поток - 2» окупился даже в условиях простоя

«Северный поток – 2» уже окупился даже в состоянии простоя из-за роста цен на газ на фоне паники на рынке. Такое мнение выразил 12 июля ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Этот газопровод окупился даже не работая, за счет установления рекордных цен на газ в Европе. Конечно, цены выросли не только по этой причине, но она стала одним из факторов», — отметил аналитик в беседе с «Лентой.ру».

Он добавил, что половину денег на его строительство дали европейские компании из расчета на то, что, когда газопровод заработает, «Газпром» будет возвращать кредиты с вырученных средств.

«Сейчас несколько компаний уже заявили о том, что, вероятно, инвестиции придется списать. А для «Газпрома» текущие затраты оказываются не такими большими», — объяснил Юшков.

Также Юшков отметил, что и сама российская компания вложила значительные средства в расширении газотранспортной системы. Однако из-за санкции в отношении трубопровода деньги «Газпрома» оказались израсходованы напрасно, уверен аналитик. При этом он напомнил, что компания уже заявляет о возможности газифицировать Мурманскую область за счет уже проложенных труб.

6 июля глава комитета бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст призвал начать переговоры по запуску газопровода «Северный поток – 2». Депутат также призвал пересмотреть энергетические санкции против Москвы, так как они не приносят должного результата.

16 июня руководитель «Газпрома» Алексей Миллер отметил, что «Северный поток – 2» с технической точки зрения полностью готов для транспортировки газа в Европу, однако «находится под давлением».

19 мая российский вице-премьер Александр Новак заявил, что газопровод в ближайшее время вряд ли будет запущен по политическим причинам.

В министерства экономики Германии в свою очередь в мае заявили, что проект «Северный поток – 2» фактически умер после начала российской спецоперации.

Еще в апреле президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает. По словам президента РФ, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.

8 марта директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский отметил, что отказ Запада от СП-2 привел к стремительному росту цен на газ на европейском рынке. Он также подчеркнул, что ввод в эксплуатацию газопровода «отвечал бы интересам как России, так и Европы».

22 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что минэкономики страны получило распоряжение остановить сертификацию газопровода «Северный поток – 2» на фоне признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик.

На следующий день стало известно, что президент США Джо Байден ввел рестрикции против компании — оператора газопровода Nord Stream 2 AG и ее должностных лиц. Он подчеркнул, что этот шаг является еще одной частью первоначального транша санкций против России.

«Северный поток – 2» — экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море. Его укладка в море началась в 2018 году, строительство закончилось в 2021 году.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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