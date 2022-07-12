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Аналитик заявил, что «Северный поток - 2» окупился даже в условиях простоя

Аналитик Юшков считает, что «Северный поток - 2» окупился из-за роста цен на газ на фоне паники на рынке
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Фото: Global Look Press/dpa/Jens Büttner
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«Северный поток – 2» уже окупился даже в состоянии простоя из-за роста цен на газ на фоне паники на рынке. Такое мнение выразил 12 июля ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

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«Этот газопровод окупился даже не работая, за счет установления рекордных цен на газ в Европе. Конечно, цены выросли не только по этой причине, но она стала одним из факторов», — отметил аналитик в беседе с «Лентой.ру».

Он добавил, что половину денег на его строительство дали европейские компании из расчета на то, что, когда газопровод заработает, «Газпром» будет возвращать кредиты с вырученных средств.

«Сейчас несколько компаний уже заявили о том, что, вероятно, инвестиции придется списать. А для «Газпрома» текущие затраты оказываются не такими большими», — объяснил Юшков.

Также Юшков отметил, что и сама российская компания вложила значительные средства в расширении газотранспортной системы. Однако из-за санкции в отношении трубопровода деньги «Газпрома» оказались израсходованы напрасно, уверен аналитик. При этом он напомнил, что компания уже заявляет о возможности газифицировать Мурманскую область за счет уже проложенных труб.

6 июля глава комитета бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст призвал начать переговоры по запуску газопровода «Северный поток – 2». Депутат также призвал пересмотреть энергетические санкции против Москвы, так как они не приносят должного результата.

16 июня руководитель «Газпрома» Алексей Миллер отметил, что «Северный поток – 2» с технической точки зрения полностью готов для транспортировки газа в Европу, однако «находится под давлением».

19 мая российский вице-премьер Александр Новак заявил, что газопровод в ближайшее время вряд ли будет запущен по политическим причинам.

В министерства экономики Германии в свою очередь в мае заявили, что проект «Северный поток – 2» фактически умер после начала российской спецоперации.

Еще в апреле президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает. По словам президента РФ, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.

8 марта директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский отметил, что отказ Запада от СП-2 привел к стремительному росту цен на газ на европейском рынке. Он также подчеркнул, что ввод в эксплуатацию газопровода «отвечал бы интересам как России, так и Европы».

22 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что минэкономики страны получило распоряжение остановить сертификацию газопровода «Северный поток – 2» на фоне признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик.

На следующий день стало известно, что президент США Джо Байден ввел рестрикции против компании — оператора газопровода Nord Stream 2 AG и ее должностных лиц. Он подчеркнул, что этот шаг является еще одной частью первоначального транша санкций против России.

«Северный поток – 2» — экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море. Его укладка в море началась в 2018 году, строительство закончилось в 2021 году.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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