Реклама
Прямой эфир
Общество
Энергетики Подмосковья оперативно устранили последствия урагана
Экономика
На рынок недвижимости Москвы вернулись квартиры до 5 млн рублей
Мир
ВСУ обстреляли Донецк из артиллерии натовского калибра
Мир
ЕС примет директиву, разрешающую конфискацию активов РФ при обходе санкций
Мир
Минобороны сообщило о наемниках на территории Украины из более чем 60 стран
Мир
На карте ВСУ обозначили Воронеж и Белгород в составе Украины
Мир
Анкара анонсировала встречу делегаций России, Турции, Украины и ООН по экспорту зерна
Общество
Заразившийся оспой обезьян россиянин вернулся из Португалии
Общество
Lego полностью покинет Россию
Мир
В Херсоне обезвредили два взрывных устройства
Мир
Лукашенко заявил о разработке Западом планов нападения на Россию
Сюжет:

В Совфеде исключили ограничение прав россиян в связи со спецоперацией

Сенатор Климов: права и свободы россиян в связи со спецоперацией в Донбассе ограничены не будут
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ограничений прав и свобод граждан РФ в связи со спецоперацией по защите Донбасса вводиться не будет. Об этом 12 июля заявил «Парламентской газете» глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.

Лесные двери: когда стоит ожидать штурма Северска союзными войсками
Из города уже выведены кадровые и обученные части ВСУ

Так он ответил журналистам на вопросы о возможности введения в России военного положения.

«Тех мер законодательного характера, которые принимаются, в том числе в настоящее время, вполне достаточно», — сказал парламентарий.

Климов напомнил, что государство, с одной стороны, должно обеспечить безопасность граждан, а с другой стороны, необходимо не ограничивать без необходимости права и свободы.

«Я убежден, что в настоящее время мы такого рода ограничения не введем», — подчеркнул политик.

11 июля министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о том, что Вооруженные силы получили от Зеленского приказ отвоевать юг страны. По словам министра, Киев считает достижение этой цели необходимым с политической точки зрения.

Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет прокомментировал идеи Киева. По его мнению, они свидетельствует об отчаянном положении украинского правительства. Также депутат подчеркнул, что у Киева нет шансов снова взять под контроль освобожденные российскими войсками территории.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022