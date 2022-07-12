В Совфеде исключили ограничение прав россиян в связи со спецоперацией

Ограничений прав и свобод граждан РФ в связи со спецоперацией по защите Донбасса вводиться не будет. Об этом 12 июля заявил «Парламентской газете» глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.

Так он ответил журналистам на вопросы о возможности введения в России военного положения.

«Тех мер законодательного характера, которые принимаются, в том числе в настоящее время, вполне достаточно», — сказал парламентарий.

Климов напомнил, что государство, с одной стороны, должно обеспечить безопасность граждан, а с другой стороны, необходимо не ограничивать без необходимости права и свободы.

«Я убежден, что в настоящее время мы такого рода ограничения не введем», — подчеркнул политик.

11 июля министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о том, что Вооруженные силы получили от Зеленского приказ отвоевать юг страны. По словам министра, Киев считает достижение этой цели необходимым с политической точки зрения.

Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет прокомментировал идеи Киева. По его мнению, они свидетельствует об отчаянном положении украинского правительства. Также депутат подчеркнул, что у Киева нет шансов снова взять под контроль освобожденные российскими войсками территории.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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