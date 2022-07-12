Росздравнадзор сообщил о снижении сроков поставок лекарств в Россию

Срок поставки лекарств в Россию из других государств сократился почти вдвое, до 5–7 дней. Об этом 12 июля сообщили в пресс-службе Росздравнадзора по итогам совещания с представителями крупнейших оптовых и розничных фарморганизаций.

По данным ведомства, все участники подтвердили стабильность ситуации на российском фармацевтическом рынке.

«Кроме того, было отмечено, что почти в два раза сократился срок доставки фармпрепаратов из-за рубежа: теперь лекарства прибывают в страну в среднем за 5–7 дней», — отмечается в Telegram-канале Росздравнадзора.

Поставки медикаментов в Россию идут стабильно, сбоев не отмечается.

В конце июня также отмечалось, что поставки лекарств в РФ идут по плану и в прежнем объеме. Тогда в Росздравнадзоре отметили спад ажиотажного спроса на отдельные препараты, который наблюдался весной текущего года.

15 июня министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что ситуация на рынке лекарств в России стабильна, система сбора данных по препаратам доступна в каждом регионе. Он отметил, что отслеживаются не только ввод в гражданский оборот, но и все проводимые закупки.

9 июня в интервью «Известиям» глава Росздравнадзора Алла Самойлова рассказала, что в стране нет дефицита лекарств ни в аптеках, ни в больницах. Ни один иностранный производитель не отказался от торговли с Россией, добавила специалист.

В середине марта ситуация, сложившаяся в связи с санкциями стран Запада против России, отразилась на российском фармацевтическом рынке. Некоторые крупные фармдистрибьюторы приостановили поставки в аптеки для пересчета цен. Кроме того, изменились пути доставки препаратов в Россию, что спровоцировало ажиотажный спрос на медикаменты.