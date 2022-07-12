Более 40 человек потерялись в лесах Подмосковья с начала лета

В лесах Московской области с начала лета потерялись больше 40 человек. Об этом РИАМО сообщили в пресс-службе регионального комитета лесного хозяйства.

Пик «потерь» пришелся на последние две недели июня. Как рассказал зампред правительства региона Георгий Филимонов, лето — время активных прогулок в лесу и, увлекаясь прогулкой или «тихой охотой», не все потом могут самостоятельно выйти из леса. Так, с начала лета в лесах региона потерялись 44 человека.

Филимонов отметил, что в июне потерялось 34 человека, а основной пик пришелся на начало сезона ягод и первых грибов — последние две недели июня. Тогда в лесу заблудилось 25 человек. Все они найдены и живы.

В прошлом году за аналогичный период в лесах потерялись 56 человек. Так, снижение числа заблудившихся достигается информационной работой с жителями и благодаря проекту «лавочки-навигаторы в лесах».

Сообщение «Заблудился в лесу» фиксируется в системе Единой службы спасения «112», затем поступает в региональную диспетчерскую службу и передается участковым лесничим.

Председатель комитета лесного хозяйства Олег Баженов рассказал, что семь человек заблудились в Дмитровском лесничестве. По шесть человек потерялись в лесах Ногинска и Наро-Фоминска. Пять человек заблудились в Сергиевом Посаде, по четыре человека — в Истре и Орехово-Зуеве, три — в Ступине, по два — в Звенигороде и Подольске и по одному — в Бородинском, Луховицах, Шатуре и Клину, сообщает телеканал «360».

В мае депутат Госдумы, доброволец поисково-спасательного отряда Олег Леонов дал рекомендации по спасению заблудившимся в лесу. По его словам, если человек потерялся в лесу, ему следует оставаться на месте, чтобы его как можно быстрее нашли. Если он никуда не ушел, то поиск займет пять-шесть часов. Если человек будет рассчитывать выбраться сам, то поиски могут занять от нескольких дней до недели и с непредсказуемыми итогами.

Вторым шагом станет звонок по номеру «112», который работает, даже если не ловит связь или на счету мобильного закончились деньги. Тогда к поискам подключатся спасатели-добровольцы.