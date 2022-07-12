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В Германии предложили снизить температуру в офисах

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Фото: Global Look Press/Norbert Michalke
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Президент торгово-промышленной палаты Германии (DIHK) Петер Адриан предложил в рамках выхода из энергокризиса уменьшить температуру в офисах. Об этом он заявил 12 июля агентству DPA.

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«Каждый градус имеет значение. На своем складе я должен обеспечивать либо 17, либо 19 градусов, в зависимости от того, в каком объеме люди там время от времени работают. Вероятно, можно обойтись и меньшей температурой. Также можно немного уменьшить отопление в офисах. Тогда, возможно, придется одеться потеплее», — заявил Адриан.

Немецкое законодательство предписывает, что минимальная температура на рабочих местах должна быть от 12 до 20 градусов в зависимости от сложности работ. В помещениях отдыха, столовых и медпунктах температура должна быть не ниже 21 градуса.

11 июля компания Nord Stream AG сообщала, что поставки по «Северному потоку – 1» прекращены с 7:00 мск понедельника, 11 июля. Отмечалось, что работа приостановлена с целью организации профилактических работ, где будут тестироваться механические компоненты и системы автоматизации. В тот же день Федеральное сетевое агентство Германии подтвердило остановку прокачки газа по трубопроводу «Северный поток – 1».

При этом отраслевые эксперты рассказали «Известиям», что остановка поставок газа по «Северному потоку – 1» для его планового ремонта с 11 по 21 июля может вызвать рост цен сырья на рынке ЕС, несмотря на возвращение из Канады турбины Siemens.

В тот же день председатель ассоциации немецких профсоюзов (DGB) Ясмин Фахими предупредил о том, что сокращение поставок газа из России в Германию приведет к финансовому кризису во многих немецких компаниях и потере работы миллионами немцев. Кроме того, Фахими указала на возможность рецессии в ФРГ. При этом найти альтернативу российскому газу до зимы, по словам депутата бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Яна Нольте, ФРГ не сможет.

С 11 июля «Северный поток – 1» находится на техническом обслуживании. Ремонтные работы будут проходить по 21 июля. В период ремонта поставки газа в Германию через «Северный поток – 1» осуществляться не будут. Работы были запланированы заранее и согласованы с партнерами по транспортировке, Москва не раз отмечала, что здесь нет никакой политической подоплеки.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в беседе с «Известиями» рассказал в июле, что в Европе наблюдается кризис, нехватка газа и приостановка работы предприятий, которым необходимо много энергии.

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