Мирная жительница погибла при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) населенного пункта Стаханов в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом во вторник, 12 июля, сообщает городская администрация.

«К сожалению, в результате утреннего обстрела города есть погибшая 1956 года рождения. Женщина скончалась на месте», — говорится в Telegram-канале администрации.

10 июля ВСУ нанесли ракетный удар по городу Алчевску в ЛНР при помощи поставленных Киеву американских систем залпового огня HIMARS. Также в этот же день появилась информация о ракетном ударе ВСУ по городу Ирмино в ЛНР с применением той же самой модели РСЗО. Пострадала женщина.

В тот же день ВСУ обстреляли Луганск из реактивной системы РСЗО, замаскированной под гражданский грузовик. В дальнейшем украинские РСЗО были уничтожены вдали от города российской артиллерией.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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