Зеленского обвинили в лицемерии из-за слов о возврате турбины для СП-1

Читатели немецкого журнала Der Speigel ответили на критику президента Украины Владимира Зеленского в адрес Канады в связи с решением о возвращении турбины Siemens для «Северного потока — 1».

Новость со словами Зеленского была опубликована 11 июля. В ней украинский президент говорит, что исключения из антироссийских санкций являются признаками слабости.

В Германии, где от возвращения турбины зависело обеспечение страны газом, остались недовольны последними заявлениями политика.

«Если Зеленский считает, что немцы с удовольствием рискнут своими рабочими местами, не говоря уже о том, что они могут попросту замерзнуть, то он ошибается. Но интересно еще и то, что он явно нацелился использовать санкции, введенные в основном в интересах Украины, как оружие против ЕС, особенно Германии», — написала пользователь Annelena.

«Теперь Украина уже совершает нападки на тех, кто ее поддерживает! Должны ли мы погибнуть вместе с Украиной под девизом «разделенная боль — половина боли»?! ЕС и Германии в частности стоило бы хорошо подумать о том, надо ли продолжать поддерживать Украину при таких обстоятельствах!» — заявил DoktorMabuse.

«Эти санкции могут вводить, менять, приостанавливать и даже вовсе снять. До мнения господина Зеленского нет никакого дела», — указал Stauffacher.

«А откуда, позвольте спросить, сама Украина получает газ, несмотря на конфликт? Правильно, из России. И господин Зеленский на полном серьезе заявляет, что Германия должна пустить свою экономику по ветру, обходясь без российского газа? Отличный план...» — напомнил Hannoman.

Компания Nord Stream AG сообщала, что поставки по «Северному потоку – 1» прекращены с 7:00 мск понедельника, 11 июля. Отмечалось, что работа приостановлена с целью организации профилактических работ, где будут тестироваться механические компоненты и системы автоматизации. В тот же день Федеральное сетевое агентство Германии подтвердило остановку прокачки газа по трубопроводу «Северный поток – 1».

При этом отраслевые эксперты рассказали «Известиям», что остановка поставок газа по «Северному потоку – 1» для его планового ремонта с 11 по 21 июля может вызвать рост цен сырья на рынке ЕС, несмотря на возвращение из Канады турбины Siemens.

9 июля канадский министр природных ресурсов Джонатан Уилкинсон подтвердил, что Канада вернет Германии отремонтированную турбину, необходимую для обслуживания газопровода.

Газоперекачивающие агрегаты Siemens находятся на техническом обслуживании в Канаде. Компания не могла вернуть их обратно из-за антироссийских санкций. Из-за отсутствия агрегатов российский «Газпром» сократил поставки газа в Германию до 40% от мощностей газопровода.