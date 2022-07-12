Реклама
Прямой эфир
Общество
Энергетики Подмосковья оперативно устранили последствия урагана
Экономика
На рынок недвижимости Москвы вернулись квартиры до 5 млн рублей
Мир
ВСУ обстреляли Донецк из артиллерии натовского калибра
Мир
ЕС примет директиву, разрешающую конфискацию активов РФ при обходе санкций
Мир
Минобороны сообщило о наемниках на территории Украины из более чем 60 стран
Мир
На карте ВСУ обозначили Воронеж и Белгород в составе Украины
Мир
Анкара анонсировала встречу делегаций России, Турции, Украины и ООН по экспорту зерна
Общество
Заразившийся оспой обезьян россиянин вернулся из Португалии
Общество
Lego полностью покинет Россию
Мир
В Херсоне обезвредили два взрывных устройства
Мир
Лукашенко заявил о разработке Западом планов нападения на Россию
Сюжет:

Зеленского обвинили в лицемерии из-за слов о возврате турбины для СП-1

0
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Читатели немецкого журнала Der Speigel ответили на критику президента Украины Владимира Зеленского в адрес Канады в связи с решением о возвращении турбины Siemens для «Северного потока — 1».

С газа на газ: в Германии опасаются полной остановки «Северного потока»
Берлин надеется, что возврат турбины из Канады поможет возобновить поставки российского топлива в полном объеме

Новость со словами Зеленского была опубликована 11 июля. В ней украинский президент говорит, что исключения из антироссийских санкций являются признаками слабости.

В Германии, где от возвращения турбины зависело обеспечение страны газом, остались недовольны последними заявлениями политика.

«Если Зеленский считает, что немцы с удовольствием рискнут своими рабочими местами, не говоря уже о том, что они могут попросту замерзнуть, то он ошибается. Но интересно еще и то, что он явно нацелился использовать санкции, введенные в основном в интересах Украины, как оружие против ЕС, особенно Германии», — написала пользователь Annelena.

«Теперь Украина уже совершает нападки на тех, кто ее поддерживает! Должны ли мы погибнуть вместе с Украиной под девизом «разделенная боль — половина боли»?! ЕС и Германии в частности стоило бы хорошо подумать о том, надо ли продолжать поддерживать Украину при таких обстоятельствах!» — заявил DoktorMabuse.

«Эти санкции могут вводить, менять, приостанавливать и даже вовсе снять. До мнения господина Зеленского нет никакого дела», — указал Stauffacher.

«А откуда, позвольте спросить, сама Украина получает газ, несмотря на конфликт? Правильно, из России. И господин Зеленский на полном серьезе заявляет, что Германия должна пустить свою экономику по ветру, обходясь без российского газа? Отличный план...» — напомнил Hannoman.

Компания Nord Stream AG сообщала, что поставки по «Северному потоку – 1» прекращены с 7:00 мск понедельника, 11 июля. Отмечалось, что работа приостановлена с целью организации профилактических работ, где будут тестироваться механические компоненты и системы автоматизации. В тот же день Федеральное сетевое агентство Германии подтвердило остановку прокачки газа по трубопроводу «Северный поток – 1».

При этом отраслевые эксперты рассказали «Известиям», что остановка поставок газа по «Северному потоку – 1» для его планового ремонта с 11 по 21 июля может вызвать рост цен сырья на рынке ЕС, несмотря на возвращение из Канады турбины Siemens.

9 июля канадский министр природных ресурсов Джонатан Уилкинсон подтвердил, что Канада вернет Германии отремонтированную турбину, необходимую для обслуживания газопровода.

Газоперекачивающие агрегаты Siemens находятся на техническом обслуживании в Канаде. Компания не могла вернуть их обратно из-за антироссийских санкций. Из-за отсутствия агрегатов российский «Газпром» сократил поставки газа в Германию до 40% от мощностей газопровода.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022