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Сервис Tinder оштрафуют за отказ от локализации данных россиян

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Фото: ТАСС/URA.RU/Natalia Chernohatova
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Сервис знакомств Tinder могут оштрафовать на сумму 6 млн рублей из-за отказа локализовать персональные данные россиян на территории РФ. Об этом 12 июля сообщили в суде.

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Инстанция рассмотрит 28 июля административный протокол о нарушении американской компанией Match Group LLC, которой, в частности, принадлежит приложение для знакомств.

«Судебное заседание по рассмотрению протокола об административном правонарушении в отношении Match Group LLC пройдет 28 июля в 11:00 мск», — уточнили в суде.

Интернет-компания из Америки со штаб-квартирой в Далласе, штат Техас, владеет рядом сервисов для знакомств — Ablo, Amoureux.com, Meetic, Tinder и др.

Требование о локализации персональных данных россиян выполнили около 600 зарубежных компаний. Однако есть и отказывающиеся выполнять закон. Так, 12 июля компания Apple была оштрафована на 2 млн рублей за отказ локализовать данные россиян в РФ.

6 июля стало известно, что крупный штраф может быть назначен шведскому музыкальному сервису Spotify и компании Snap — владельцу мобильного приложения для обмена сообщениями Snapchat. В тот же день появилась информация, что мессенджер WhatsApp (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) может вновь получить штраф за очередной отказ локализовать данные россиян.

Крупные штрафы ждут также компанию экспресс-доставки UPS, Google LLC и социальную сеть Likee.

Закон о локализации персональных данных заключается в том, что юридическим лицам, работающим с данными граждан РФ, запрещено собирать и хранить эти данные за рубежом — они обязаны локализовать базы данных на территории России. Закон этот вносит важные изменения в ФЗ № 152 «О персональных данных», вступивший в силу еще в 2007 году.

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