ГИБДД Москвы ищет нарушителей ПДД в сети интернет

Совместно с пресс-службой столичной полиции ГИБДД Москвы ищет нарушителей ПДД в интернете. Начиная с января 2022 года сотрудниками Госавтоинспекции столицы привлекли 75 собственников и водителей транспортных средств, чьи нарушения были опубликованы в открытом доступе. Об этом 12 июля сообщил официальный Telegram-канал Госавтоинспекции Москвы.

Среди 180 административных материалов за различные нарушения ПДД наиболее частыми стали превышение норм тонировки передних стёкол автомобиля, незаконное внесение изменений в конструкцию транспортного средства, а также использование специальных световых и звуковых сигналов.

«Мы предостерегаем участников дорожного движения от преднамеренных нарушений в области безопасности дорожного движения и напоминаем, что сотрудники полиции ежедневно осуществляют мониторинг социальных сетей, а также различных информационных каналов», — говорится в официальном Telegram-канале ведомства.

Кроме того инспекторы столичной ГИБДД напомнили, что при несении службы сотрудниками городской дорожно-патрульной службы на постоянной основе применяется метод скрытого контроля за дорожным движением.

12 июля «Известия» сообщили, что МВД России совместно с Минцифры запустили электронный сервис купли-продажи автомобилей. Эксперты Госавтоинспекции отметили, что договор о продаже транспортного средства заполненный онлайн будет иметь ту же юридическую значимость, что и подписанный на бумаге.