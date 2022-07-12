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В Ленобласти арестовали подозреваемого в стрельбе по отдыхающим на озерах

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Фото: Управление СК РФ по Ленинградской области
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Суд арестовал на два месяца мужчину, подозреваемого в стрельбе по отдыхавшим на озерах во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом сообщили во вторник, 12 июля, в пресс-службе следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по региону.

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«Ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого в убийстве и покушении на убийство во Всеволожском районе удовлетворено судом», — говорится в сообщении.

Ночью 3 июля на берегу озера Гупуярви, расположенного недалеко от деревни Васкелово Всеволожского района было обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением. Со слов очевидцев, выстрел был произведен неизвестным из лесного массива. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Спустя несколько дней недалеко от того же места происшествия произошел подобный инцидент. 9 июля мужчине на участке местности у озера Лемболовское неизвестным было причинено огнестрельное ранение. Пострадавший был доставлен в медучреждение. По факту этого происшествия также возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

На следующий день, 10 июля, был задержан подозреваемый в совершении этих преступлений. Им оказался ранее не судимый мужчина 1994 года рождения.

По данным СМИ со ссылкой на информацию правоохранительных органов, подозреваемый таким образом хотел бороться с наркоманами и решил, что они собираются в районе озер во Всеволожском районе Ленобласти. Кроме того, сотрудники уголовного розыска изъяли у мужчины пневматическую винтовку Hatsan Flash калибра 6,35 мм.

В ночь на 11 июля в центре Москвы трое мужчин в состоянии алкогольного опьянения устроили стрельбу с балкона квартиры. Инцидент произошел в Красносельском тупике, дом 5. По слвоам источника в правоохранительных органах, мужчины были задержаны и доставлены в отдел полиции. Отмечается, что один из них имеет разрешение на владение оружием, на данный момент оно направлено на экспертизу. В отношении нарушителей составлены протоколы по статье о хулиганстве.

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