Жительница Челябинской области пострадала при нападении гадюки

В Кыштыме (Челябинская область) женщина пострадала от укуса гадюки. Потерпевшая самостоятельно добралась до больницы.

По словам жительницы Кыштыма, она выполняла работы на своем дачном участке. Женщина не увидела, что в траве находилась змея. Гадюка укусила пострадавшую в правую кисть, пишет ИА «Ура.ру» со ссылкой на «Кыштымский рабочий».

Женщина самостоятельно добралась до Кыштымской городской больницы, где ей ввели сыворотку от яда гадюки.

В начале июля 13-летнего подростка госпитализировали после нападения змеи в Московской области. Мальчик ехал на велосипеде, заметил рептилию и остановился от страха. В этот момент змея укусила мальчика за кисть.