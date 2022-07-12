Студента раздавило железнодорожной платформой в Новосибирске

Транспортная прокуратура начала проверку по факту гибели студента на практике в Новосибирске. Юношу раздавило железнодорожной платформой, которая упала во время ремонта.

Инцидент произошел утром 12 июля в вагонном ремонтном депо Инская. Студент находился рядом с платформой, когда она упала. От полученных травм молодой человек скончался на месте, сообщает VN.ru.

Сотрудники правоохранительных органов проверяют исполнение законодательства об охране труда и образовательной деятельности в депо.

Ранее в этот день рабочий погиб во время ремонта четырехэтажного дома в Заводском районе Саратова. Мужчина находился в люльке, которая обрушилась по неизвестным причинам.