Заявления бывшего президента Польши Леха Валенсы о желании сократить численность населения России до 50 млн человек не способны повлиять на суверенитет РФ, об этом во время общения с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 12 июля.

«Нет, не способны», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

10 июля бывший президент Польши предложил «расчленить» Россию и сократить ее население до 50 млн человек. По словам Валенсы, в России необходимо сменить политический строй и организовать восстание народов. Он считает, что безопасность в мире можно обеспечить только путем «расчленения» страны.

По официальным данным, на текущий момент на территории Российской Федерации проживает 144 млн человек.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Валенса рассуждает как серийный маньяк Андрей Чикатило.

В свою очередь первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров напомнил, что экс-президент Польши — бывший электрик Гданьской судоверфи, который «волею судьбы» возглавил оппозиционный властям профсоюз «Солидарность». Однако руководящая должность не помогла чиновнику повысить интеллект, подчеркнул Джабаров.