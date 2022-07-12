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Следователи определили используемый при обстреле Новой Каховки тип ракет

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Вооруженные силы Украины (ВСУ), предположительно, наносили удары по Новой Каховке в Херсонской области из реактивных систем залпового огня «Ольха» и американских HIMARS. Об этом 12 июля рассказал «РИА Новости» местный глава военно-следственного отдела, имя которого не называется.

Семьи погибших в Новой Каховке получат компенсации. Онлайн спецоперации 12 июля
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По его словам, сейчас специалисты устанавливают детали обстрела, осматривают поврежденные здания. Типы ракетных систем, из которых были нанесены удары, пока определены лишь предположительно.

«Более точные обстоятельства будут установлены в дальнейшем», — добавил источник.

Об обстреле ВСУ Новой Каховки стало известно вечером 11 июля. Одна из ракет попала в склад минеральных удобрений. Серьезные повреждения получили жилые дома, больница, рынок. В радиусе 2 км в домах вылетели стекла из окон. Также поврежден склад с гуманитарной помощью.

По последним данным, число погибших при ударе по городу увеличилось до семи человек. На месте работают спасатели. В домах и под завалами остаются заблокированными сотни людей. Шестерых детей удалось извлечь живыми, пострадали свыше 80 граждан, семь человек пропали без вести.

Семьи погибших получат компенсацию в размере 2 млн рублей, пострадавшие — по 400 тыс. рублей.

До этого вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей покинуть юг Херсонской области из-за готовящегося «контрнаступления».

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