Следователи определили используемый при обстреле Новой Каховки тип ракет

Вооруженные силы Украины (ВСУ), предположительно, наносили удары по Новой Каховке в Херсонской области из реактивных систем залпового огня «Ольха» и американских HIMARS. Об этом 12 июля рассказал «РИА Новости» местный глава военно-следственного отдела, имя которого не называется.

По его словам, сейчас специалисты устанавливают детали обстрела, осматривают поврежденные здания. Типы ракетных систем, из которых были нанесены удары, пока определены лишь предположительно.

«Более точные обстоятельства будут установлены в дальнейшем», — добавил источник.

Об обстреле ВСУ Новой Каховки стало известно вечером 11 июля. Одна из ракет попала в склад минеральных удобрений. Серьезные повреждения получили жилые дома, больница, рынок. В радиусе 2 км в домах вылетели стекла из окон. Также поврежден склад с гуманитарной помощью.

По последним данным, число погибших при ударе по городу увеличилось до семи человек. На месте работают спасатели. В домах и под завалами остаются заблокированными сотни людей. Шестерых детей удалось извлечь живыми, пострадали свыше 80 граждан, семь человек пропали без вести.

Семьи погибших получат компенсацию в размере 2 млн рублей, пострадавшие — по 400 тыс. рублей.

До этого вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей покинуть юг Херсонской области из-за готовящегося «контрнаступления».

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