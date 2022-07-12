Аномальную жару прогнозируют в Челябинской области до конца недели

Синоптики предупреждают жителей Челябинской области об аномальной жаре до конца текущей недели. Температура воздуха приблизится к +40 градусам.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, до конца суток 12 июля в отдельных районах региона ожидаются очень сильные дожди и град. Скорость ветра будет достигать 25 м/с. Однако осадки не принесут в регион прохладу. 13, 15 и 16 июля в южных и восточных районах Челябинской области ожидается очень сильная жара, пишет ИА «Ура.ру».

Среднесуточная температура превышает норму в регионе на 7 градусов. В ближайшие дни столбики термометров будут подниматься до +36 градусов.

Ранее синоптики спрогнозировали жару до +37 градусов в Оренбургской области. В дневные часы в регионе возможны грозы. Высокая пожарная опасность объявлена на 11 территориях.