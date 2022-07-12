Женщина утонула на мелководье в Волгоградской области

В Волгоградской области 36-летняя женщина утонула в реке Медведица. Потерпевшая угодила в яму недалеко от берега.

Трагедия произошла в Михайловке. Женщина приехала к реке с семьей. Когда потерпевшая играла с ребенком на мелководье, она провалилась в яму в воде, после чего женщину затянуло в водоворот. Об этом сообщает сайт «НовостиВолгограда.Ру».

Тело погибшей обнаружили в 2 км от места происшествия. Следственный комитет проводит проверку по факту случившегося.

По данным правоохранительных органов, с июня на водоемах Волгоградской области во время купания утонули 15 человек. Трагедии произошли во Фроловском, Камышинском, Калачевском, Жирновском, Среднеахтубинском и Городищенском районах. 6 июля в Алексеевском районе 60-летний мужчина утонул, спасая внуков пяти и семи лет. Детей уносило течением на матрасе.