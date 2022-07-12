Реклама
Прямой эфир
Общество
Энергетики Подмосковья оперативно устранили последствия урагана
Экономика
На рынок недвижимости Москвы вернулись квартиры до 5 млн рублей
Мир
ВСУ обстреляли Донецк из артиллерии натовского калибра
Мир
ЕС примет директиву, разрешающую конфискацию активов РФ при обходе санкций
Мир
Минобороны сообщило о наемниках на территории Украины из более чем 60 стран
Мир
На карте ВСУ обозначили Воронеж и Белгород в составе Украины
Мир
Анкара анонсировала встречу делегаций России, Турции, Украины и ООН по экспорту зерна
Общество
Заразившийся оспой обезьян россиянин вернулся из Португалии
Общество
Lego полностью покинет Россию
Мир
В Херсоне обезвредили два взрывных устройства
Мир
Лукашенко заявил о разработке Западом планов нападения на Россию

Женщина утонула на мелководье в Волгоградской области

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Волгоградской области 36-летняя женщина утонула в реке Медведица. Потерпевшая угодила в яму недалеко от берега.

Трагедия произошла в Михайловке. Женщина приехала к реке с семьей. Когда потерпевшая играла с ребенком на мелководье, она провалилась в яму в воде, после чего женщину затянуло в водоворот. Об этом сообщает сайт «НовостиВолгограда.Ру».

Тело погибшей обнаружили в 2 км от места происшествия. Следственный комитет проводит проверку по факту случившегося.

По данным правоохранительных органов, с июня на водоемах Волгоградской области во время купания утонули 15 человек. Трагедии произошли во Фроловском, Камышинском, Калачевском, Жирновском, Среднеахтубинском и Городищенском районах. 6 июля в Алексеевском районе 60-летний мужчина утонул, спасая внуков пяти и семи лет. Детей уносило течением на матрасе.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022