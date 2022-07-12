В Москве водитель BMW врезалась в основание надземного пешеходного перехода

Водитель BMW врезалась в парапет надземного пешеходного перехода и мачту освещения на Мичуринском проспекте в Москве. Об этом пресс-служба столичной Гоставтоинспекции сообщает во вторник, 12 июля.

В результате инцидента никто не пострадал, материальный ущерб получили три единицы транспорта, передает агентство городских новостей «Москва».

«Дорожная авария произошла примерно в 10:30 в районе д. 45. Девушка, управляя автомобилем BMW, двигаясь в сторону центра, совершила столкновение с двумя транспортными средствами, водители которых ожидали разрешающего сигнала светофора», — говорится в сообщении.

После столкновения BMW отбросило на тротуар, а затем водитель иномарки совершила наезд на мачту городского освещения и в парапет пешеходного перехода, пишет «Москва 24».

«К счастью, в аварии никто не пострадал. Девушка — виновница аварии — пояснила, что отвлеклась от управления автомобилем. Наши сотрудники уже завершили оформление ДТП, затруднений в движении на данном участке нет», — заключили в ведомстве.

Ранее в этот день пресс-служба регионального ГУ МВД России по Московской области сообщила, что следователь Следственного управления МУ МВД РФ «Люберецкое» вынес постановление о переквалификации действий водителя автомобиля каршеринга, сбившего накануне трех человек на регулируемом пешеходном переходе.

ДТП произошло в понедельник, 11 июля, на Октябрьском проспекте в районе дома 112. Автомобиль каршеринга марки Kia выехал на встречную полосу на запрещающий сигнал светофора и сбил трех пешеходов, которые переходили проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. После этого машина столкнулась с автомобилем такси, припаркованным возле автобусной остановки, сообщает телеканал «Звезда».

В результате травмы получили три человека, двое из которых впоследствии скончались. Среди пострадавших была 14-летняя девочка.