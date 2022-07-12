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Врач оценил возможность сохранить беременность при онкологии

Врач Шмаков: в 90% случаев при онкологии возможно пролонгирование беременности
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Возможность сохранить беременность даже в случае обнаружения онкологического заболевания у матери возможно в 90% случаев. Об этом «Известиям» рассказал директор Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии, главный внештатный специалист Минздрава по акушерству Роман Шмаков.

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«Если же во время беременности диагностируется онкозаболевание, то тут очень важно оценить возможность сохранения плода. Я вас уверяю, в 90% случаев пролонгирование беременности при этом возможно. Через нас прошла почти тысяча пациенток с онкозаболеваниями, а прервали беременность мы лишь пяти-шести», — подчеркнул он.

По словам эксперта, во время беременности можно проводить противопухолевое лечение многих заболеваний.

«Активно проводится хирургическое лечение ряда заболеваний, например, рака молочной железы, яичников и др. Полихимиотерапию также можно применять во время беременности, причем без существенного вреда для ребенка при онкогематологических заболеваниях, раке молочной железы и шейки матки», — добавил Шмаков.

Подробности читайте в интервью «Известий»: «Из-за COVID-19 стало больше осложнений во время беременности»

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