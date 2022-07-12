На карте ВСУ обозначили Воронеж и Белгород в составе Украины

Российские города Воронеж, Белгород и Ростов-на-Дону оказались включены в состав Украины на карте, обнаруженной на оставленном в Мариуполе ноутбуке украинских военных. Об этом 12 июля сообщили «РИА Новости».

Устройство, принадлежавшее бойцу Вооруженных сил Украины (ВСУ), было найдено на заводе имени Ильича в Мариуполе. На нем в папке «Для школ и детских садов» хранились агитационные материалы, рассчитанные на детскую аудиторию.

Одно из изображений представляло собой карту Украины с включенными в ее состав российскими регионами. Кроме российских областей авторы рисунка добавили территории Белоруссии, Польши, Словакии и Румынии.

Ранее, 10 июля, российские военные изъяли ноутбук морпеха ВСУ, на котором хранились инструкции, обучающие управлению винтовкой AR-15. Кроме того, были обнаружен курс по высокоточной стрельбе, полностью переведенный на русский язык. Тренировки, записанные на камеру, проводили инструкторы из США.

В апреле росгвардейцы нашли в школе в Харьковской области учебники с пропагандой идей нацизма. Кроме того, с 10-го класса преподавалась дисциплина «Защита Отечества». На этой дисциплине подросткам рассказывали о структуре ВС Украины, составе войск, тактико-технических характеристиках оружия и боеприпасов, знакомили с тактикой ведения военных действий, преподавали тактическую медицину.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. В середине февраля на территории региона ухудшилась обстановка из-за обстрелов со стороны украинских военных. В связи с этим власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве и организовали эвакуацию жителей.

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