Два полуторагодовалых ребенка выпали из окон в Омске

Полиция в Омске проводит проверку по факту двух несчастных случаев с полуторагодовалыми детьми. Малыши выпали из окон жилых домов.

Первый инцидент произошел на улице 20 лет РККА в Центральном округе. Ребенок проснулся утром и перебрался с дивана на подоконник к открытому окну. Мама малыша в этот момент была занята домашними делами. Ребенок выпал с высоты первого этажа и получил ушибы. Пострадавшего госпитализировали для наблюдения.

Еще один инцидент зарегистрирован на улице Сурикова. Женщина вышла из дома, чтобы написать заявление об избиении, и оставила четырех детей. Пока 11-летняя девочка готовила еду для полуторагодовалого брата и трехлетних сестер, мальчик забрался на окно и выпал с высоты второго этажа. Ребенок получил черепно-мозговую травму, сообщает ИА «Омскрегион». Пострадавшего доставили в больницу, врачи провели операцию, состояние ребенка оценивается как тяжелое.

Сотрудники правоохранительных органов дадут оценку действиям родителей. Установлено, что мать пострадавшего мальчика находится на профилактическим учете.

В Вологодской области четырехлетний ребенок погиб в результате падения из окна. Мальчик находился дома с несовершеннолетним братом и без матери. Следственный комитет возбудил уголовное дело.