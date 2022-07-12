Летнее обновление на «78»

Лето — время попробовать что-то новое! «78» канал тоже не остался в стороне и обновил свою сетку вещания — новые программы, еще больше новостей и, как всегда, самые любимые ведущие и много пользы.

Два дополнительных информационных выпуска появились в сетке «78» канала 11 июля — программы «Начало дня» и «Вечер трудного дня» (11:00 и 18:00 соответственно), расскажут о главных событиях города тем, кто привык всегда быть в курсе.

Кроме этого, «78» канал продолжает выпускать «Известия 78» с сурдопереводом, однако время выхода по просьбам целевой аудитории было изменено — теперь узнать обо всем, что происходит в городе можно еще раньше, в 10.00.

С понедельника по четверг в 16:05 в эфире «78» программа «Реальная политика». События, которые меняют реальность и решения, которые касаются каждого. Только факты без искажений и домыслов — вместе с экспертами самых разных взглядов ведущий Евгений Гусев понятными словами обсудит причины и последствия важных событий, круг которых не ограничен новостями Санкт-Петербурга.

На смену Евгению Гусеву по пятницам придет Жаклин Олейник с программой «Родительский чат». У каждого в телефоне есть множество чатов — в них нет запретных тем. Вместе с экспертами в непринужденной обстановке ведущая обсудит все то, о чем нельзя молчать. Самые актуальные события недели — будь то импортозамещение, новые производства, рождаемость, развитие социальной инфраструктуры и многое другое. Зрители также могут стать участниками дискуссии, приняв участие в голосовании и оставив комментарии в официальных пабликах «78» канала, а также позвонив в прямой эфир по номеру 332-21-46.

Любимый зрителями «Телекурьер» также обновляется, не теряя свою остроту и актуальность — теперь программа сможет решить еще больше проблем, чем раньше, ведь с 11 июля главные ревизоры Санкт-Петербурга выходят в эфир теперь и в пятницу. Каждый будний день в 13:10 Кирилл Пищальников вместе с экспертами в студии будет разбираться в насущных проблемах ЖКХ и социальной сферы, а корреспонденты Анастасия Черноволова и Евгений Ошин подключатся непосредственно с мест событий.

Включайте «78», ведь оставаться в курсе просто, если вы с телевидением Петербурга!