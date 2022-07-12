В Херсоне обезвредили два взрывных устройства

В Херсоне нашли и обезвредили два самодельных взрывных устройства. Об этом во вторник, 12 июля, сообщает ГУ МВД Херсонской области.

«Поступило сообщение о том, что в Херсоне на ул. Михайловича обнаружены два самодельных взрывных устройства. Место происшествия в целях безопасности было блокировано от посторонних, взрывные устройства обезврежены», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что пострадавших и разрушений нет.

7 июля источник в российских силовых структурах сообщил, что для совершения терактов в Херсоне силы специальных операций (ССО) Украины направили туда взрывные устройства и оружие. Отмечалось, что «для скрытого передвижения по городу и обхода блокпостов ими были изготовлены фальшивые документы на другие установочные данные».

В тот же день российские силовики предотвратили преступления и разгромили созданную спецслужбами Украины ячейку. По словам самих диверсантов, руководство в Киеве крайне недовольно тем фактом, что в регионе налаживается мирная жизнь. Основной задачей диверсантов было совершение терактов в Херсоне «для создания паники и хаоса».

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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