Один человек погиб в ДТП с грузовиком в Ставропольском крае

Грузовик с пшеницей столкнулся с легковым автомобилем на дороге в Ставропольском крае. Один человек погиб, еще один доставлен в больницу.

Авария произошла в ночь на 12 июля на въезде в Михайловск. По данным Госавтоинспекции, водитель грузовика «КамАЗ», который перевозил пшеницу, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. В результате транспортное средство столкнулось с машиной Nissan Qashqai, сообщает NewsTracker.

27-летняя женщина-водитель получили смертельные травмы. Ее 63-летняя мать доставлена в больницу.

В ГИБДД уточнили, что за последнее время водитель грузовика шесть раз привлекался к ответственности за нарушения.

В подмосковных Люберцах водитель каршеринга 11 июля сбил троих пешеходов. Две женщины получили тяжелые травмы головы и скончались в больницу. Виновник аварии практически сразу скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан. По словам мужчины, у него «в глазах помутнело».