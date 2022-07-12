В Петербурге увеличились сроки ввода жилья в эксплуатацию

С начала года средний срок переноса сдачи многоквартирного дома в эксплуатацию в Санкт-Петербурге увеличился с 3,3 до 4,5 месяца, пишет 12 июля газета «Деловой Петербург».

Аналогичная ситуация наблюдается и в Ленинградской области, где срывы сроков более серьезные. Теперь застройщики переносят сдачу квартиры в регионе в среднем на 8,7 месяца, в то время как в начале года этот срок составлял 7,8 месяца.



Участники рынка отмечают, что на срывы сроков оказывают влияние, разрывы логистических цепочек, рост цен на стройматериалы и колебания рынка недвижимости.



«Стремительный взлет стоимости строительных материалов, резкий рост ипотечных ставок в марте, санкции и, как следствие, ограничения по закупкам некоторых видов материалов и оборудования — все это влияет на работу девелоперов», — объяснила в беседе с изданием руководитель проекта города-курорта Gatchina Gardens Наталья Осетрова.

По словам эксперта, сейчас участники строительного рынка снижают интенсивность процессов, пытаясь адаптироваться к новым реалиям и выработать дальнейший план действий.



Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Делового Петербурга»: «Застройщики перестали укладываться в сроки ввода жилья».