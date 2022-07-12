Больше 60 объектов снесут для строительство метро в Нижнем Новгороде

Больше 60 домов и гаражей снесут в Нижнем Новгороде для строительство новой станции метрополитена «Сенная». Об этом сообщает ИА «НьюсНН» со ссылкой на Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей города.

Для проведения работ необходимо освободить земельные участки под гаражами в кооперативе «Автолюбитель». Кроме того, из-за продления метро планируют снести несколько жилых домов и нежилых строений на улицах Большая Печерская, и Сеченова. На освободившихся территориях впоследствии разместят строительный городок, объездные пути и котлован для тоннелепроходческого щита.

Также власти ведут переговоры с собственниками домов на улицах Сеченова, Новосолдатская, Большая Печерская и Тургенева. Ожидается, что постройки будут изъяты, а их владельцам предоставят компенсации.

В конце июня сообщалось, что в связи со строительством метро меняются 11 маршрутов автобусов. Также на время работ, скорее всего, будет запрещено кольцевое движение на площади Свободы.