В Кремле заявили о контроле за выполнением обязательств уходящих из РФ компаний
Российские власти следят за выполнением обязательств перед работниками со стороны компаний, решивших покинуть РФ. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 12 июля.
«Что касается работы с теми компаниями, которые уходят — уходят резко, уходят плавно и так далее — то естественно осуществляется очень строгий мониторинг за тем, чтобы выполнялись все обязательства перед работниками», — сказал он на брифинге.
В марте сообщалось, что Генпрокуратура РФ установила жесткий контроль за соблюдением трудового законодательства в уходящих компаниях, порядком выплаты заработной платы, исполнением взятых на себя обязательств перед контрагентами и Россией.
Также особое внимание уделено соблюдению прав социально незащищенных групп работников — лиц с ограниченными возможностями здоровья, беременных, людей, имеющих несовершеннолетних детей, граждан предпенсионного и пенсионного возраста.
Иностранные компании начали приостанавливать свой бизнес в России или уходить с рынка на фоне санкций стран Запада, которые были введены после того, как Москва начала спецоперацию по защите Донбасса.
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