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В Кремле заявили о контроле за выполнением обязательств уходящих из РФ компаний

Песков: в России следят за выполнением обязательств уходящих компаний перед работниками
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Российские власти следят за выполнением обязательств перед работниками со стороны компаний, решивших покинуть РФ. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 12 июля.

«Что касается работы с теми компаниями, которые уходят — уходят резко, уходят плавно и так далее — то естественно осуществляется очень строгий мониторинг за тем, чтобы выполнялись все обязательства перед работниками», — сказал он на брифинге.

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В марте сообщалось, что Генпрокуратура РФ установила жесткий контроль за соблюдением трудового законодательства в уходящих компаниях, порядком выплаты заработной платы, исполнением взятых на себя обязательств перед контрагентами и Россией.

Также особое внимание уделено соблюдению прав социально незащищенных групп работников — лиц с ограниченными возможностями здоровья, беременных, людей, имеющих несовершеннолетних детей, граждан предпенсионного и пенсионного возраста.

Иностранные компании начали приостанавливать свой бизнес в России или уходить с рынка на фоне санкций стран Запада, которые были введены после того, как Москва начала спецоперацию по защите Донбасса.

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