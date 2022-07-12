Двух погибших обнаружили в водоемах Удмуртии за сутки
Следственный комитет проводит проверки по факту гибели двух людей на водоемах в Удмуртии. Мужчины утонули во время купания.
Первая трагедия произошла 11 июля в 3 км от села Крымская Слудка в Кизнерском районе. По данным следствия, 22-летний мужчина отдыхал с семьей на берегу реки Вятка. Во время купания он утонул, пишет ИА «Сусанин».
В Сарапульском районе 67-летний мужчина погиб во время купания в реке Кама 9 июля. Установлено, что мужчина употребил спиртные напитки перед входом в воду. Тело погибшего обнаружили вечером 11 июля у села Нечкино.
Следователи назначили проведение судебно-медицинских экспертиз и ведут опрос очевидцев.
11 июля в Комсомольске-на-Амуре 11-летняя девочка утонула вместе со своей тетей в реке Амур. Потерпевшие не справились с течением.