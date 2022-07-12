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В столице наградили победителей конкурса «Покажи Москву!»

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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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В столице наградили победителей онлайн-конкурса туристических маршрутов «Покажи Москву!». Авторам 17 самых интересных идей для прогулок по городу вручили памятные дипломы и подарки, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

«Участники конкурса составили больше 300 пеших и велосипедных маршрутов по разным районам, улицам и знаковым местам Москвы. Им было предложено ориентироваться на несколько основных тем: гастрономия, литература, фильмы, спорт и экология. При этом каждый мог выбрать свой вариант и рассказать об интересных городских локациях», — отметила Сергунина.

В конкурсе участвовали как профессиональные гиды, так и любители. На первом этапе эксперты отобрали 10 заявок и представили их на открытом онлайн-голосовании в проекте «Активный гражданин». По его итогам были выбраны первые пять победителей. Лучшими признаны маршруты «Москва научная», «Литературный трамвайчик», «Бегом вокруг Садового кольца», «Рукотворная природа Москвы» и «Зеленое кольцо Москвы».

Еще 12 лауреатов определило жюри, которое оценивало оригинальность идей, новизну и удобство маршрутов. Среди экскурсий, которые отметили эксперты, стали прогулка по инновационному центру «Сколково», а также маршрут «Коммунарка беговая», во время которого предлагается посмотреть новый район Москвы, совершая при этом легкую пробежку. Кроме того, лучшими названы маршруты, которые проложены по местам, связанным с жизнью государей Алексея Михайловича и Петра I, историей любви Александра Пушкина и Натальи Гончаровой.

Описание лучших экскурсий доступно на сайте конкурса.

По данным городского комитета по туризму, в столице более 1,7 тыс. аккредитованных гидов-переводчиков и свыше 2 тыс. экскурсоводов, работающих на русском языке.

В 2018 году в столице была запущена программа мэра Москвы «Мой район», направленная на комплексное развитие каждого района города. В рамках программы в столице создают современные общественные пространства, вводят новый стандарт культурных, социальных и медицинских учреждений, совершенствуют транспортную, спортивную и досуговую инфраструктуру.

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