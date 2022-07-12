В МВД переквалифицировали действия водителя после смертельного ДТП в Люберцах

Следователь Следственного управления МУ МВД РФ «Люберецкое» вынес постановление о переквалификации действий водителя автомобиля каршеринга, сбившего накануне трех человек на регулируемом пешеходном переходе. Об этом во вторник, 12 июля, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России по Московской области.

Решение было принято в связи со смертью двух пострадавших женщин 1975 и 1976 годов рождения.

«Вынесено постановление о переквалификации действий водителя автомобиля каршеринга с части первой на часть пятую статьи 264 УК РФ. В настоящее время 47-летний водитель задержан в порядке статьи 91 УПК РФ», — приводит агентство городских новостей «Москва» слова начальника пресс-службы ГУ МВД РФ по региону Татьяны Петровой.

Таким образом, водитель проходит по уголовному делу по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц.

ДТП произошло в понедельник, 11 июля, на Октябрьском проспекте в районе дома 112. Автомобиль каршеринга марки Kia выехал на встречную полосу на запрещающий сигнал светофора и сбил трех пешеходов, которые переходили проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. После этого машина столкнулась с автомобилем такси, припаркованным возле автобусной остановки, пишет сайт aif.ru.

В результате травмы получили три человека, двое из которых впоследствии скончались. Среди пострадавших была 14-летняя девочка, пишет «Москва 24».

Водитель каршерингового автомобиля был задержан. Объяснить причины аварии задержанный толком не смог. По его словам, «в глазах помутнело, а когда очнулся, уже случилось то, что случилось». Известно, что у него большой водительский стаж — с 1993 года.

Также 11 июля водитель такси, в машину которого врезался сбивший пешеходов автомобиль каршеринга, рассказал телеканалу «Звезда» о произошедшем. По его словам, он прибыл на заказ и остановился у остановки, поскольку точка указывала, что пассажир будет ждать его там. В этот момент в него врезалась другая машина.