В Крыму задержаны подозреваемые в избиении военнослужащего ВС России за букву Z на одежде
- Новости
- Общество
- В Крыму задержаны подозреваемые в избиении военнослужащего ВС России за букву Z на одежде
В крымском городе Судак задержаны подозреваемые в избиении российского военнослужащего, у которого на одежде была буква Z. Об этом 12 июля в своем Telegram-канале сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.
«Сейчас с ними работают правоохранительные органы», — добавил он.
По словам Крючкова, на военного, лечившегося в местном санатории, напали 11 июля вечером в районе набережной Судака.
Причиной стал символ Z на одежде контрактника. После потасовки группа нападавших преследовала пострадавшего и угрожала ему.
По словам Крючкова, у пострадавшего есть видимые следы побоев, ему оказана медицинская помощь. Военнослужащий написал заявление, им занимается военная прокуратура.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов взял ход расследования инцидента под личный контроль.
В апреле группа украинцев избила гражданку России, историка и археолога Оксану Маряхину во время празднования Пасхи в Афинах. Украинцы выкрикивали «Слава Украине!», в ответ на это друзья пострадавшей крикнули «Слава России!». После этого завязался конфликт.